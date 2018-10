Die vier Vorsitzenden der Kohlekommission haben ihren Zwischenbericht mit strukturpolitischen Empfehlungen für die Braunkohlereviere beschlossen.

Das teilten die früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Platzeck und Tillich, sowie Bahn-Vorstand Pofalla und die Wissenschaftlerin Praetorius in Berlin mit. Der Beschluss sei eine gute Grundlage für die nun anstehenden klima- und energiepolitischen Diskussionen. Angaben zum Inhalt des Berichts zum Strukturwandel machten die vier Vorsitzenden nicht. Mehrere Medien hatten aber bereits berichtet, dass die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode 1,5 Milliarden Euro für den Strukturwandel zur Verfügung stellen will. Darüber hinaus soll der Bericht der Kommission konkrete Vorschläge zum Ausbau der Infrastruktur und zur Verlagerung von Behörden in die Regionen enthalten.



In der Debatte um ein Enddatum für die Kohleverstromung verlangte Sachsens Ministerpräsident Kretschmer ein deutliches Signal für neue Arbeitsplätze. Es gebe die Sorge, dass man schnell ein Ausstiegsdatum formuliere und die Schaffung neuer Jobs dann den Ländern überlasse, sagte Kretschmer in Dresden.