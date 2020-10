Die Umsiedlung von fünf Dörfern im rheinischen Braunkohlerevier wird fortgesetzt.

Das sieht die neue Leitentscheidung der Landesregierung zum Braunkohleabbau vor. Die Umsiedlung sei bis spätestens zum Jahr 2028 abzuschließen, heißt es in dem Entwurf. Die Grünen hatten einen Abbruch-Stopp am Braunkohletagebau Garzweiler gefordert. Ebenso wie Umweltverbände und Anwohner bezweifeln sie die energiepolitische Notwendigkeit der Umsiedlungen.



Die Leitentscheidung ist die gesetzliche Grundlage für den Braunkohle-Abbau in Nordrhein-Westfalen. Nötig ist noch die Zustimmung des Landtages.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.