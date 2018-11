Die Grünen fordern, den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren über Jahrzehnte hinweg mit mindestens 250 Millionen Euro jährlich zu fördern.

Das geht aus einem Zehn-Punkte-Plan von Parteichefin Baerbock und Fraktionsvize Krischer hervor, über den die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Die Pläne der Bundesregierung sehen eine Förderung von insgesamt 1,5 Milliarden Euro für vier Jahre vor. In dem Papier der Grünen heißt es, betriebsbedingte Kündigungen müssten vermieden werden. Von den Stromkonzernen nicht mehr benötigte Flächen könnten in einen Grundstücksfonds für die nachhaltige Vermarktung von Gewerbeflächen übernommen werden.



In Berlin berät derzeit die Kohlekommission der Bundesregierung unter anderem über den Strukturwandel. Der Abschlussbericht soll spätestens Ende des Jahres vorliegen.