Im rheinischen Braunkohlerevier haben Demonstranten versucht, in den Tagebau Garzweiler einzudringen.

Das Bündnis "Ende Gelände", das die Aktionen organisiert, forderte den sofortigen Ausstieg aus der Nutzung von Kohle und Gas für die Stromerzeugung. Bei Weisweiler kletterten mehrere Menschen auf den Kohlebunker eines Kraftwerks. Die Proteste hatten auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in der Region. Eine Sprecherin der Umweltschützer warf der Polizei vor, Züge zu stoppen, um die Anreise von Teilnehmern zu angemeldeten Versammlungen zu erschweren.



Für den Mittag hatten die Initiativen "Alle Dörfer bleiben" und "Fridays for Future" am Tagebau Garzweiler zu einer Kundgebung aufgerufen. Der Energiekonzern RWE will im Zuge des weiteren Kohleabbaus die Bewohner von fünf Dörfern umsiedeln und die Ortschaften abbaggern.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.