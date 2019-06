Nach den dreitägigen Klimaprotesten im rheinischen Braunkohlerevier hat die Initiative "Ende Gelände" schwer Vorwürfe gegen Einsatzkräfte der Polizei erhoben.

Sie hätte unverhältnismäßig hart eingegriffen, teilte das Bündnis mit. Im Internet kursierten Aufnahmen, die zeigen sollen, wie Beamte gewaltsam gegen Aktivisten vorgegangen sind. Die Aachener Polizei will die Anschuldigungen nun prüfen. Bei den Einsätzen wurden aber auch Polizisten verletzt, und die Beamten warfen Demonstranten ebenfalls Gewalt vor. RWE als Betreiber des Tagebaus Garzweiler kündigte rechtliche Schritte gegen alle an, die sich an einer Besetzung des Tagebaus Garzweiler beteiligten.



Obwohl die Aktionen von "Ende Gelände" am Sonntag offiziell beendet waren, besetzten andere Aktivistinnen am frühen Montagmorgen einen Bagger im Tagebau Hambach. Die Aktion sei nicht von "Ende Gelände" organisiert worden, sagte eine Sprecherin. Nach Angaben der Aachener Polizei holten Einsatzkräfte die sieben Aktivistinnen am Mittag von dem Bagger und nahmen sie in Gewahrsam.



Nach Angaben der Initiative "Ende Gelände" waren von Freitag bis Sonntag rund 6000 Menschen an den Blockaden des Tagebaus Garzweiler und von Bahnlinien zu zwei Braunkohlekraftwerken beteiligt. Am Freitag hatte die Bewegung Fridays for Future eine friedliche Demonstration mit laut eigenen Angaben 40 000 Teilnehmern in Aachen organisiert. Am Samstag waren bei einer weiteren Demonstration nach Angaben der Initiatoren 8000 Menschen dabei. Die Aachener Polizei äußerte sich nicht zu Teilnehmerzahlen.