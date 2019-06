Im rheinischen Braunkohlerevier demonstrieren erneut mehrere tausend Menschen für ein Ende von Kohleabbau und Kohleverstromung.

Aktivistinnen und Aktivisten der Protest-Bewegung "Fridays for Future" und des Bündnisses "Ende Gelände" bildeten um den Ort Keyenberg in der Nähe von Erkelenz eine Menschenkette. Keyenberg soll dem Tagebau Garzweiler Zwei weichen. Die meisten Proteste verlaufen friedlich. Einige Demonstranten durchbrachen eine Polizeikette und liefen auf das Tagebau-Gelände. Die Polizei setzte Pfefferspray gegen sei ein. Sie versucht nach eigenen Angaben zu verhindern, dass die Demonstranten auf die großen Bagger klettern.



Weiterhin blockiert ist seit gestern Abend eine Kohlebahnstrecke, die zwei Kraftwerke mit Nachschub versorgt. Dort schritt die Polizei bisher nicht ein. Hunderte Umweltaktivisten halten die Gleise besetzt.



Heute früh hatte die Polizei erneut den Verkehr am Bahnhof Viersen eingeschränkt, um die Anreise weiterer Braunkohle-Gegner zu verhindern. Vertreter der "Fridays for Future"-Bewegung warfen der Polizei vor, durch diese Maßnahme in unzulässiger Weise die Proteste zu behindern.



"Fridays for Future" hatte gestern in Aachen nach eigenen Angaben rund 40.000 Menschen für eine Großdemonstration mobilisiert.