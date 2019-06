Tausende Braunkohlegegner wollen heute am Tagebau Garzweiler-Zwei bei Erkelenz für einen schnelleren Ausstieg aus der Kohleindustrie demonstrieren.

Nach Medienberichten haben sich in Nähe der Ortschaft Keyenberg bereits Hunderte Aktivisten des Aktionsbündnisses "Ende Gelände" versammelt. Offenbar wollen sie den angrenzenden Tagebau Garzweiler-Zwei besetzen. Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften vor Ort, um dies zu verhindern. Weiterhin blockiert ist eine Bahnstrecke im Rheinischen Braunkohlerevier. Sie versorgt die Kraftwerke Neurath und Niederaußem mit Kohle aus dem Tagebau Garzweiler. Hunderte Umweltaktivisten besetzen dort seit gestern Abend die Gleise.



Die Polizei schränkte heute früh erneut den Verkehr am Bahnhof Viersen ein, um die Anreise weiterer Braunkohle-Gegner zu verhindern. Vertreter der "Fridays for Future"-Bewegung warfen der Polizei vor, durch diese Maßnahme in unzulässiger Weise die Proteste einzuschränken.



"Fridays for Future" will heute ebenfalls wieder demonstrieren. Gestern brachte die Schülerbewegung in Aachen nach eigenen Angaben rund 40.000 Menschen auf die Straße.