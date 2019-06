Im rheinischen Braunkohle-Revier hat die Polizei den Tagebau Garzweiler weitgehend geräumt. Nach ihren Angaben haben alle Aktivisten das Gelände verlassen oder wurden weggetragen. Es gab mehrere Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Beamten.

Nach Angaben der Polizei wurden bei den Protesten im Tagebau seit gestern mindestens acht Beamte verletzt. Auch auf Seiten der Demonstranten gab es laut der Sprecherin des Aktionsbündnisses "Ende Gelände" mehrere Verletzte, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. WDR-Reporter berichten, dass die Polizei Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt hat. Augenzeugen berichten, dass die Gewalt von den Beamten ausging. Aus Polizeikreisen heißt es, es sei zu "einigen unschöne Szenen" gekommen.



"Ende Gelände" erklärte, eingekesselte Aktivisten hätten über Stunden weder Essen noch Trinken bekommen. Die Polizei widersprach dem auf dem eigenen Twitter-Account. Der Energiekonzern RWE kündigte Strafanzeigen gegen die Blockierer an. Die Blockade einer weiteren Bahnstrecke für den Kohletransport hatten die Aktivisten schon in der Nacht beendet.

Ärger um Gewalt auf beiden Seiten

Gestern waren mehr als tausend Klimaaktivisten in den Tagebau Garzweiler eingedrungen und hatten Bagger zum Stillstand gebracht. Im Ort Keyenberg, der dem Tagebau weichen soll, demonstrierten nach Angaben der Organisatoren rund 8.000 Menschen friedlich für ein Ende des Braunkohlentagebaus und der Kohleverstromung.



Zurzeit geht die Polizei gegen die Blockade einer Kohlebahn vor, die schon am Freitagabend begonnen hatte. Etwa 800 Demonstranten hatten die Gleise besetzt und wollten die Blockade am Vormittag freiwillig beenden. Nach Angaben der Aktivisten war dies mit der Polizei abgesprochen. Dann wurden sie aber von den Beamten daran gehindert, weil diese die Personalien aufnehmen wollten.