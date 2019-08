Der Braunkohleabbau im Tagebau Jänschwalde in Brandenburg wird vom 1. September an vorläufig gestoppt.

Das geht aus einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Cottbus hervor. Die Richter entschieden, dass dem Betreiber Leag keine längere Frist für eine Umweltverträglichkeitsprüfung gewährt wird. Die Leag hatte eine Fristverlängerung für die sogenannte "FFH-Umweltverträglichkeitsprüfung" bis Ende November beantragt. Doch die Richter argumentieren, es seien keine Gründe vorgebracht worden, die eine Änderung der bereits getroffenen Entscheidung rechtfertigen könnten.



Die Deutsche Umwelthilfe hatte gemeinsam mit der Grünen Liga gegen den Hauptbetriebsplan geklagt. Die Umweltschützer befürchten, dass der Tagebau besonders geschützte Gebiete wie Moore gefährdet. Die Staatskanzlei in Potsdam sieht nur geringe Auswirkungen. Der Energiekonzern Leag rechne mit einem Stillstand von zehn bis zwölf Wochen, sagte ein Sprecher. Die Gewerkschaft IGBCE sieht durch die Gerichtsentscheidung Hunderte Arbeitsplätze in Gefahr und kündigte Mahnwachen an.