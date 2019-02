RWE-Chef Schmitz hat die Möglichkeit angedeutet, den Hambacher Forst zu erhalten.

Da wegen des geplanten Ausstiegs aus der Braunkohle eine neue Planung erforderlich sei, werde man das prüfen, sagte der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns auf einer Konferenz in Essen. Dies würde allerdings viele Millionen Euro zusätzlich kosten. Das Waldstück in der Nähe von Köln, von dem ein großer Teil in den vergangenen Jahren abgeholzt wurde, ist zu einem Symbol der Anti-Kohle-Bewegung geworden.



Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hatte sich für ein Ende der Kohleverstromung 2038 ausgesprochen. In Nordrhein-Westfalen sollen nach Angaben der Landesregierung bis 2022 Kraftwerke mit einer Leistung von 3,9 Gigawatt abgeschaltet werden.