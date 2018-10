Braunkohlegegner sind am Rande eines Tagebaus in der Nähe von Köln in drei leerstehende Häuser eingedrungen.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um Gebäude im Kerpener Stadtteil Manheim, die dem Energiekonzern RWE gehören. Das Dorf soll einem weiteren Abbau weichen. Die Protestgruppe hängte ein Spruchband an eine Fassade mit der Aufschrift: "Manheim lebt. Hambi bleibt". Letzteres spielt auf den Hambacher Forst an, der nach einer gerichtlichen Eilentscheidung bis auf Weiteres nicht gerohdet werden darf. RWE wollte dort Bäume fällen, um den benachbarten Tagebau zu erweitern.