Die AfD beendet heute ihren Bundesparteitag in Braunschweig mit weiteren Vorstandswahlen.

Gestern hatten die Delegierten den sächsische Bundestagsabgeordneten Chrupalla zum Nachfolger von Parteichef Gauland gewählt. Dieser trat nicht wieder an. Zugleich bestätigte der Parteitag den Co-Vorsitzenden Meuthen in seinem Amt. Meuthen kündigte an, die AfD regierungswillig und -fähig zu machen.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden die Fraktionsvorsitzende Weidel sowie die Bundestagsabgeordneten Brandner und von Storch gewählt.



Am Rande des Parteitags demonstrierten mehr als 20.000 Menschen weitgehend friedlich gegen die AfD.