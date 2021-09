Der von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk gestiftete Wilhelm Raabe-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Gert Loschütz.

Der Autor wird für seinen Roman "Besichtigung eines Unglücks" ausgezeichnet, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mitteilte. Loschütz rekonstruiere in seinem Roman mit literarischer Meisterschaft eines der schwersten Zugunglücke Deutschlands, erklärte die Jury. Der Roman beschreibt, wie in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 1939 im Bahnhof von Genthin in Sachsen-Anhalt zwei D-Züge ineinanderrasten. Die sachlich konkrete Romanprosa gebe dem Entsetzen eine angemessene Form, lobte die Jury.



Der Wilhelm Raabe Literaturpreis ist mit 30.000 Euro dotiert. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Rainald Goetz, Jochen Missfeldt sowie Sibylle Lewitscharoff.

