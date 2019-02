Volkswagen-Kunden haben nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Braunschweig keinen Anspruch auf Schadenersatz wegen manipulierter Diesel-Autos.

Der klagende Rechtedienstleister "MyRight" kündigte an, in Revision zu gehen. Es wäre das erste Verfahren von VW-Dieselkäufern vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe.



Volkswagen begrüßte das Urteil. Es bestätige die Rechtsauffassung, wonach Käufer von Dieselfahrzeugen mit sogenannter Umschaltlogik keine Ansprüche gegen VW hätten.



Auch in erster Instanz hatte "MyRight" verloren. Der Dienstleister fordert für einen VW-Kunden die Rückzahlung des Kaufpreises von rund 41.000 Euro oder Schadenersatz. "MyRight" vertritt mehrere zehntausend weitere Diesel-Käufer.



Das Oberlandesgericht Braunschweig ist außerdem zuständig für die Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands und des ADAC. Dieser haben sich mehr als 400.000 VW-Käufer angeschlossen.



(Az. : 7 U 134/17)