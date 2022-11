Durch die Blockade der Klimaaktivisten am Berliner Hauptstadtflughafen fielen einige Flüge aus. (Carsten Koall / dpa / Carsten Koall)

Bundesverkehrsminister Wissing, FDP, sagte, die Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" würden immer skrupelloser. Der Rechtsstaat müsse dagegen entschieden vorgehen. Auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsparteien im Bundestag, Lindholz, forderte "konsequente Strafen" für die Störung des Flugbetriebs. AfD-Partei- und Fraktionschef Chrupalla rief den Verfassungsschutz auf, im Fall der "Letzten Generation" aktiv zu werden. Die Sicherung kritischer Infrastruktur müsse oberste Priorität haben. Die Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt, Morgan, mahnte die Verhältnismäßigkeit der Proteste an. Man brauche das Engagement der jungen Menschen und der Zivilgesellschaft, sagte die ehemalige Greenpeace-Geschäftsführerin. Aber jeder Einsatz für den Klimaschutz müsse im Rahmen der Gesetze bleiben. - Die Aktivisten hatten den Flugbetrieb an dem Berliner Flughafen gestern für fast zwei Stunden lahmgelegt, zwei Landebahnen wurden gesperrt, 20 Verbindungen waren betroffen. Die Polizei nahm mehrere Personen in Gewahrsam. Sie sollen wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung angezeigt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.