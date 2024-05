Vor Kabinettssitzung

Breite Kritik an Lauterbachs Plänen für eine Krankenhausreform

Das Bundeskabinett will heute die lange geplante Krankenhaus-Reform auf den Weg bringen. Gesundheitsminister Lauterbach will unter anderem ein neues Vergütungssystem einführen, das die Kliniken von dem ökonomischen Druck befreien soll, immer mehr Menschen zu behandeln. An den Plänen gibt es weiterhin Kritik.