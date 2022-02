Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sven Hoppe)

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Stetter-Karp, nannte die Erklärung unzureichend. Es fehle die Empathie gegenüber den Betroffenen, sagte sie der Funke-Mediengruppe. Der Sprecher des Betroffenenbeirats der Deutschen Bischofskonferenz, Norpoth, sagte dem Portal domradio.de, persönliche Verantwortungsübernahme höre sich für ihn anders an. Die Organisation "Wir sind Kirche" erklärte, der frühere Papst sehe sich immer noch als Opfer, das in übergroße Schuld hineingezogen wurde.

Benedikt hatte zuvor in einem Brief eine Zitat: "aufrichtige Bitte um Entschuldigung" an die Missbrauchsopfer gerichtet. Zugleich wies er erneut den Vorwurf zurück, als Erzbischof von München-Freising Missbrauchsfälle vertuscht zu haben.

