Berlin gedenkt der Opfer des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Bei der islamistisch motivierten Tat waren am 19. Dezember 2016 12 Menschen getötet worden, zahlreiche weitere wurden verletzt.

Nach dem Anschlag hatte die Politik umfassende Aufklärung zugesichert. Ein Untersuchungsausschuss wurde eingerichtet. Bundestagspräsident Schäuble, der im Bundestag der Opfer gedachte, sagte, vorhandene Schwachstellen bei der Zusammenarbeit der Behörden würden identifiziert, öffentlich debattiert und beseitigt.

Kritik der Opposition

Genau das bezweifelt die Opposition. FDP, Grüne und Linke monieren, das Bundesinnenministerium und andere Behörden verweigerten dem Ausschuss Unterstützung. Es würden nicht alle Akten übermittelt. Zeugen würden unter fadenscheinigen Gründen vorenthalten. Die Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss, Martina Renner, sagte im SWR, sie habe das Gefühl, dass der Ausschuss an seiner Arbeit gehindert werde. Den Behörden bescheinigte sie eine "mangelnde Fehlerkultur".

Was bekannt ist

Der Attentäter Anis Amri wurde am 19. Dezember 2016 wenige Minuten nach dem Attentat von einer Überwachungskamera in der Unterführung des U-Bahnhofs Zoologischer Garten gefilmt. Später hielt er sich in der Prinzenallee im Bezirk Wedding auf. Auch dort ist eine Überwachungskamera installiert. Am Tag danach tauchte Amri in Nordrhein-Westfalen auf. In Kleve erkannte ihn ein Asylbewerber aus Afghanistan. Er habe den Tunesier von früher gekannt, erzählt der Afghane der Polizei.

Flucht nach Italien

Amri reiste anschließend in die Niederlande, dann nach Belgien, Frankreich und Italien. Immer wieder filmten ihn Überwachungskameras auf Bahnhöfen. Am 23. Dezember 2016 erschossen italienische Polizisten Amri in der Nähe von Mailand.

Noch viele offene Fragen

Die Ermittler wissen nicht, wie der Attentäter von Berlin nach Nordrhein-Westfalen gekommen ist und ob er Helfer hatte. Unbekannt ist auch, wie Amri an die Pistole kam, mit der er einen polnischen Lastwagenfahrer erschoss und mit dessen Lkw er in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz raste. Und das Bundeskriminalamt muss sich fragen lassen, ob es Amri falsch eingeschätzt hat. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur geht aus einem internen E-Mail-Wechsel hervor, dass das BKA zehn Monate vor dem Anschlag Hinweise zur Gefährlichkeit des späteren Attentäters herunterspielte.

Ausländische Geheimdienste

Und schließlich: Als der Bundesnachrichtendienst um Hilfe bei den Ermittlungen bat, meldete sich nach WDR-Recherchen ein US-Geheimdienst. Der BND erhielt von dem Dienst am 29. Dezember 2016 mehrere Videos, die Amri etwa drei Wochen vor dem Anschlag aufgenommen hatte und auf denen er Attentate ankündigt. Auf einem weiteren Video ist der spätere Anschlagsort, der Breitscheidplatz, zu sehen. Unklar ist, ob ein ausländischer Geheimdienst schon vor dem Anschlag im Besitz der Videos war. Und wenn ja, wieso die deutschen Behörden nicht informiert wurden.



(Mit Material von tagesschau.de)