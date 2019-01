Nach dem Angriff auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Magnitz in Bremen ermitteln die Behörden wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nach ersten Vernehmungen sowie einer Auswertung des Videomaterials mit. Ihren Angaben zufolge zeigen die Aufnahmen von gestern Abend, wie sich zwei Menschen dem Politiker näherten, ein dritter lief versetzt dahinter. Einer der Unbekannten schlug Magnitz nieder, woraufhin dieser stürzte. Nach Angaben der Behörden war nicht erkennbar, dass der Täter einen Gegenstand benutzte. Die AfD hatte erklärt, Magnitz sei mit einem Kantholz niedergeschlagen worden.



Der Vorfall wurde parteiübergreifend verurteilt. Bundespräsident Steinmeier betonte in einem Brief an den Verletzten, jede Form der Gewalt gegen Mandatsträger sei ein Angriff auf den Rechtsstaat, dem man sich entschlossen entgegenstellen müsse.