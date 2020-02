Bremens Bürgermeister Bovenschulte hat die CDU aufgefordert, den Widerstand gegen die Altschulden-Pläne von Bundesfinanzminister Scholz aufzugeben.

Bovenschulte sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das sei der richtige Weg, um etwa 2.500 besonders finanzschwache Kommunen in Deutschland wieder handlungsfähig zu machen. Der SPD-Politiker appellierte an die Union, das Vorhaben zu unterstützen. Gefordert seien da vor allem die drei CDU-Kandidaten für den Parteivorsitz. Sie kämen allesamt aus Nordrhein-Westfalen und damit aus dem Bundesland, das vermutlich am meisten von der Entschuldung profitieren würde. - Scholz hatte vorgeschlagen, die Schuldenbremse im Grundgesetz auszusetzen, damit der Bund Altschulden klammer Kommunen übernehmen könne.