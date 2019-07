Der bisherige Bremer Bürgermeister Sieling, SPD, verzichtet auf eine zweite Amtszeit.

Das sagte Sieling am Mittag auf einer Pressekonferenz in Bremen. Er zieht damit die Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Bürgerschaftswahl im Mai. Stärkste Kraft war die CDU geworden.



Regiert wird Bremen in der neuen Legislaturperiode von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken.