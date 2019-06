Die Schändung von rund 50 Koran-Exemplaren in einer Bremer Moschee hat bei Politik und Religionsverbänden für Empörung gesorgt.

Im Namen des Senats erklärte Bürgermeister Sieling von der SPD den muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger seine Solidarität. Die CDU bezeichnete die Schändung als niederträchtige Tat. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland zeigte sich ebenfalls entsetzt. Es handele sich um eine neue Dimension der Perversion, erklärte der Vorsitzende der Organisation, Mazyek.



Am Samstag hatten ein oder mehrere unbekannte Täter die Schriften zerrissen und teilweise in Toiletten geworfen. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.