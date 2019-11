Das Land Bremen will das vor Gericht erstrittene Geld der Deutschen Fußball Liga an die Polizei weiterreichen.

Damit werde man Überstunden der Beamten bezahlen, sagte Innensenator Mäurer in der Hansestadt. Die nun angewiesene Summe beläuft sich auf 170.000 Euro.



Das Bundesverwaltungsgericht hatte im März entschieden, dass sich die DFL an Polizeimehrkosten für sogenannte Hochrisikospiele beteiligen muss. Im September überwies die DFL eine erste Summe in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Mäurer betonte, bei einem Gesamtumsatz von deutlich mehr als vier Milliarden Euro sei eine Beteiligung der DFL an diesen Mehrkosten vertretbar und gerechtfertigt.



Mit dem Thema will sich auch die Innenministerkonferenz in der kommenden Woche befassen.