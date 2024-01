Fußball-Bundesliga

Bremens Mitchell Weiser (2.v.l). bejubelt sein Tor zum 0:1 mit den Teamkollegen. (Lukas Barth / dpa )

Das entscheidende Tor schoss Mitchell Weiser in der 59. Minute. Bremen setzt sich damit im Mittelfeld der Tabelle fest.

Im zweiten Sonntagsspiel unterlag Mönchengladbach dem FC Augsburg mit 1:2. Die Gladbacher gingen in der ersten Hälfte in Führung. Nach der Pause drehte Augsburg das Spiel und zog durch den Sieg in der Tabelle an den Gladbachern vorbei auf Rang 10.

Wie in den gestrigen Spielen gab es auch heute Protestaktionen von Fangruppierungen gegen die Investorenpläne der Deutschen Fußball-Liga. Im Dezember hatte eine knappe Mehrheit der Erst- und Zweitligavereine dafür gestimmt, den Einstieg eines Investors in die DFL zu ermöglichen. Die Fanlager zahlreicher Klubs lehnen die Pläne ab.

