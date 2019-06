Der Landesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen in Bremen spricht sich dafür aus, mit der SPD und der Linkspartei über eine mögliche rot-grün-rote Koalition zu verhandeln.

Das teilte Landeschef Kuhn am Abend nach einer Sitzung des Vorstands mit. Morgen entscheidet eine Mitgliederversammlung, ob sie der Empfehlung folgt.



Sollte die Koalition zustandekommen, könnte die SPD trotz Verlusten bei der Landtagswahl an der Macht bleiben. Die Linke würde erstmals in einem westdeutschen Bundesland an der Regierung beteiligt.



Stärkste Kraft bei der Wahl Ende Mai war erstmals in über 70 Jahren die CDU geworden, die ein so genanntes Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP anstrebt. Die Grünen haben sich jetzt aber dagegen entschieden.