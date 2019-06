Nach der Bürgerschaftswahl in Bremen spricht sich der Landesvorstand der Grünen für Koalitionsverhandlungen mit der SPD und der Linkspartei aus. Grünen-Fraktionschefin Schaefer sagte, bei den Sondierungen habe sich herausgestellt, dass in dieser Konstellation eine Einigung in zentralen Punkten möglich sei.

Ein Rot-Grün-Rotes-Bündnis biete die Möglichkeit, mit einer stabilen Mehrheit mutige, neue Schritte zu gehen.



Der Vorstandsbeschluss ist nur eine Empfehlung. Heute entscheidet die Parteibasis der Bremer Grünen in einer Mitgliederversammlung. Auch die Linke trifft sich zu einem Parteitag.



Die SPD war bei der Bürgerschaftswahl in Bremen erstmals nach mehr als 70 Jahren hinter der CDU zweitstärkste Kraft geworden. Sollte die Koalition mit den Grünen und der Linkspartei zustande kommen, könnte sie weiter regieren. Denkbar wäre auch ein Jamaika-Bündnis zwischen CDU, Grünen und der FDP gewesen.