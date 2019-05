In Bremen gibt es heute weitere Sondierungsgespräche über die künftige Koalitionsregierung.

Am Vormittag erörtern führende Vertreter der Grünen und der Linken die Chancen für ein rot-rot-grünes Bündnis, später spricht die Linke darüber auch mit der SPD. Die Spitzen von CDU und FDP loten die Möglichkeit einer Jamaika-Koalition mit den Grünen aus. Diese kommen am Nachmittag ebenfalls mit den Liberalen zusammen.



Gestern hatten sich Vertreter von SPD und Grünen getroffen. Über Inhalte wurde nichts mitgeteilt. Bei der Wahl war die CDU erstmals stärkste Kraft in dem Bundesland geworden.