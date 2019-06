In Bremen gibt es heute eine Vorentscheidung über die Bildung der künftigen Landesregierung: Der Vorstand der Grünen will vorschlagen, mit welchen Parteien über eine Koalition verhandelt werden soll. Entscheiden soll dann am Donnerstag ein Landesparteitag.

Im Falle eines rot-rot-grünen Bündnisses käme die Linke erstmals in einem westdeutschen Bundesland an die Regierung. Wird es eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP, dürften die Christdemokraten mit Spitzenkandidat Meyer-Heder erstmals den Bremer Bürgermeister stellen.



Im "Weser-Kurier" warb der CDU-Politiker für Bremen als Pilotregion, in der ausgetestet werden könne, wie CDU und Grüne gemeinsam eine moderne Klima- und Umweltpolitik voranbrächten. Die Christdemokraten müssten grüner werden, betonte Meyer-Heder.



Bei der Landtagswahl war die CDU erstmals stärkste Kraft geworden vor der SPD und den Grünen.