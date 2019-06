In Bremen beginnen heute die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken.

Gut zwei Wochen nach den Bürgerschaftswahlen soll damit die Basis für das erste rot-grün-rote Regierungsbündnis in einem westdeutschen Bundesland geschaffen werden. Ziel ist es, dass die Koalition bis Ende Juni steht. Zuvor hatten die Grünen mit CDU und FDP auch über ein mögliches Jamaika-Bündnis gesprochen.



Die CDU hatte bei der Bürgerschaftswahl in Bremen erstmals die meisten Stimmen erhalten. Die SPD wurde dadurch nach mehr als 70 Jahren als stärkste Kraft abgelöst. Heute will der Bremer Landeswahlausschuss das amtliche Endergebnis bekanntgeben.