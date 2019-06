In Bremen sind Vertreter von SPD, Grünen und Linkspartei zusammengekommen, um abschließend über die Bildung einer Koalition zu beraten.

Bei der sechsten und letzten Runde dürfte es auch um die Ressortverteilung gehen. Der Koalitionsvertrag soll am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Bereits verständigt haben sich die drei Parteien auf einen Ausbau der Kinderbetreuung. Die Versorgungsquote für unter Dreijährige soll auf 60 Prozent gesteigert und der Rechtsanspruch in dieser Altersgruppe auf 30 Stunden pro Woche erhöht werden. Grünen-Verhandlungsführerin Schaefer sagte, man wolle außerdem mehr Ganztagsschulen.



Es wäre das erste rot-grün-rote Bündnis in einem westdeutschen Bundesland. Die Sozialdemokraten hatten bei der Bürgerschaftswahl in Bremen Ende Mai ihr bislang schlechtestes Ergebnis erzielt und waren erstmals seit mehr als 70 Jahren nicht mehr stärkste Kraft geworden. Zusammen mit den Grünen und der Linkspartei verfügen sie aber über genügend Stimmen in der neuen Bürgerschaft.