Die Mitglieder der Linkspartei in Bremen haben in einer Urabstimmung mehrheitlich für eine rot-grün-rote Regierungskoalition in dem Bundesland gestimmt.

Das teilte die Partei am Abend nach der Auszählung der Stimmzettel mit. Damit ist der Weg für die erste rot-grün-rote Regierung in einem westdeutschen Bundesland frei.



SPD, Grüne und auch die Linken hatten dem Koalitionsvertrag bereits auf getrennten Parteitagen zugestimmt. Nur die Linken brachten zusätzlich den Mitgliederentscheid auf den Weg.