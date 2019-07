Der Weg für die rot-grün-rote Regierung in Bremen ist frei.

Die Mitglieder der Linkspartei in Bremen sprachen sich mehrheitlich dafür aus, wie der Landesverband mitteilte. SPD, Grüne und auch die Linken hatten den Koalitionsvertrag zwar bereits Anfang Juli auf getrennten Parteitagen gebilligt. Die Linken brachten aber zusätzlich die bindende Urabstimmung auf den Weg.



Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Bartsch, sieht das rot-grün-rote Bündnis als Vorbild für den Bund. Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das Zustandekommen der Koalition sei ein kleiner Schritt für die Menschen in Bremen, aber ein großer für das Machtgefüge in Deutschland.