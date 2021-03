In Bremen hat es Farbanschläge auf die St.-Martini-Kirche und mehrere Fahrzeuge im Viertel gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, wurde abgestellte Autos mit Schriften wie "ACAB" und "1312" besprüht. Beides sind Codes für die in linksextremen Kreisen verbreitete Beschimpfung "All Cops Are Bastards" ("Alle Polizisten sind Bastarde"); die Zahlenkombination steht für die Position der Buchstaben im Alphabet. Mehr als zwölf beschädigte Fahrzeuge habe man registriert, führte die Polizei aus.



Die Kirche am Martinikirchhof, die zur Gemeinde des umstrittenen evangelischen Pastors Olaf Latzel gehört, wurde den Angaben zufolge großflächig mit lila- und rosafarbener sowie blauer Farbe bespritzt. Latzel war 2020 nach abwertende Äußerungen über Homosexualität wegen Volksverhetzung vom Amtsgericht Bremen zu einer Geldstrafe über 8.100 Euro verurteilt worden. [Az.: 96 Ds 225 Js 26577/20] Die Bremische Evangelische Kirche enthob ihn Mitte Dezember vorläufig vom Dienst. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Sachbeschädigungen.

