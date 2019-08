In der Bremer Bürgerschaft steht heute die Wahl der ersten rot-grün-roten Landesregierung in einem westdeutschen Bundesland an.

Die 84 Abgeordneten des vor drei Monaten gewählten Parlaments stimmen darüber ab, ob der SPD-Politiker Bovenschulte neuer Bürgermeister und damit Regierungschef wird. Anschließend wählt die Bürgerschaft die übrigen Mitglieder des Senats. Koalitionen aus SPD, Grünen und Linken amtieren derzeit bereits in Thüringen und in Berlin.