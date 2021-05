Der Verdacht auf einen geplanten Anschlag auf die Bremer Synagoge hat sich nicht erhärtet.

Das teilte die Polizei am Abend mit. Man habe gestern Kenntnis von einer möglichen Anschlagsplanung auf die Synagoge im Stadtteil Schwachhausen erhalten. Deswegen seien Sicherheitsmaßnahmen an der Synagoge erhöht worden. Der 42 Jahre alte mutmaßliche Tatverdächtige sei ermittelt und in Hamburg vorübergehend festgenommen worden.



Der Mann stammt den Angaben zufolge aus dem Libanon. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Bremens Innensenator Mäurer lobte das Vorgehen der Polizei. In einer solchen Situation gelte es, keine zusätzlichen Ängste zu schüren, erklärte der SPD-Politiker.

