SPD, Grüne und Linke haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen in Bremen auf einen Ausbau der Kinderbetreuung verständigt.

Die Versorgungsquote für unter Dreijährige soll auf 60 Prozent gesteigert und der Rechtsanspruch in dieser Altersgruppe auf 30 Stunden pro Woche erhöht werden.

Grünen-Verhandlungsführerin Schaefer sagte bei der fünften Verhandlungsrunde am Abend, außerdem wolle man mehr Ganztagsschulen. Die Unterhändler der drei Parteien wollen am Wochenende abschließend über Finanzen und Ressortaufteilung reden. Am Montag soll dann über den Koalitionsvertrag informiert werden.