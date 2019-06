Gut einen Monat nach der Bürgerschaftswahl in Bremen beraten SPD, Grüne und Linke über letzte Formulierungen des Koalitionsvertrages.

Dazu kommt die Koalitionsrunde noch einmal in großer Besetzung zusammen. Ihr gehören 42 Vertreter der drei Parteien an. Morgen soll der Vertrag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Bis dahin wollen sich die Parteien auch über die Ressortverteilung verständigen. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.