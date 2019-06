Der SPD-Landesvorstand in Bremen hat auf seiner Sitzung gestern Abend für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen gestimmt.

Am Mittwoch soll das erste Treffen von Vertretern der Sozialdemokraten, der Grünen und der Linkspartei stattfinden. Für die Linken wäre es die erste Regierungsbeteiligung in einem westdeutschen Bundesland.



Bei der Bürgerschaftswahl Ende Mai war die SPD erstmals seit sieben Jahrzehnten hinter die CDU zurückgefallen. Weil die Grünen sich aber gegen ein Bündnis mit Christdemokraten und FDP ausgesprochen haben, kann die SPD nun voraussichtlich weiter an der Macht bleiben.