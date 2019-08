In Bremen haben SPD, Grüne und Linke ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet.

Damit stellen sie die erste rot-grün-rote Regierung in einem westdeutschen Bundesland. Die neue Landesregierung unter dem designierten SPD-Bürgermeister Bovenschulte soll am Donnerstag in der Bremer Bürgerschaft gewählt und vereidigt werden.



Die drei Parteien hatten sich am 1. Juli auf den Koalitionsvertrag verständigt, der unter anderem Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr, mehr Ganztagsschulen und mehr Klimaschutz vorsieht.



Bei der Wahl am 26. Mai war eigentlich die CDU stärkste Kraft geworden. Sie hatte es aber nicht geschafft, eine tragfähige Koalition zu bilden.