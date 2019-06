In Bremen sind die Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition nach Angaben der SPD-Landesvorsitzenden Aulepp auf der Zielgeraden.

Am Abend werde die Koalitionsrunde noch einmal in großer Besetzung zusammenkommen, um letzte Details zu klären. Morgen dann wolle man die Inhalte des geplanten Koalitionsvertrags der Öffentlichkeit vorstellen. Klärungsbedarf gibt es dem Vernehmen nach etwa noch in der Frage der Ressortverteilung.



Bislang zählt die Bremer Landesregierung acht Senatorinnen und Senatoren. Im Gespräch ist eine Aufstockung des Kabinetts auf neun Mitglieder. Es wäre die erste Koalition unter Beteiligung der Linken in einem westdeutschen Bundesland.