In Bremen haben SPD und Grüne erste Sondierungsgespräche geführt.

Grünen-Fraktionschefin Schaefer sprach anschließend von einer konstruktiven Atmosphäre. Über die Inhalte wurde nichts mitgeteilt. Schaefer betonte lediglich, die Bürger hätten bei der Wahl ausgedrückt, dass sie "kein Weiter so" wollten. Gestern hatte sich die Grünen bereits mit dem Wahlsieger CDU zu einem ersten Sondierungsgespräch getroffen. Diese will morgen mit der FDP sprechen. - Die CDU, die bei der Bürgerschaftswahl stärkste Kraft geworden ist, strebt die Bildung einer Jamaika-Koalition an. Die SPD möchte ein rot-rot-grünes Bündnis schmieden.