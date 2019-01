Bundespräsident Steinmeier hat den Überfall auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Magnitz in Bremen verurteilt.

Jede Form der Gewalt gegen Mandatsträger sei ein Angriff auf den Rechtsstaat, schrieb Steinmeier in einem Brief an Magnitz. Dem müssten sich alle geeint und geschlossen entgegenstellen. Der AfD-Politiker war gestern Abend von mehreren vermummten Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Seine Partei sprach von einem Mordanschlag und erklärte, die Gewalttat sei das Ergebnis einer andauernden Hetze von Politikern und Medien gegen die AfD.