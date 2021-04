In Bremen darf der wegen homophober Äußerungen vorläufig vom Dienst enthobene evanglische Pastor Latzel wieder predigen.

Latzel, seine Gemeinde und die Bremer Kirchenleitung einigten sich auf einen Vergleich, wie aus einer gemeinsamen Erklärung hervorgeht. Demnach sagte der Pastor zu, sich für seine Worte zu entschuldigen und sich künftig verbal zu mäßigen. Dafür darf er schon am kommenden Sonntag wieder den Gottesdienst leiten.



Der streng konservative Geistliche hatte in einem Seminar im Jahr 2019 unter anderem gesagt, Homosexualität sei eine Form gesellschaftlicher Degeneration. Er wurde deshalb im vergangenen Jahr vom Bremer Amtsgericht wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Kirchenleitung hatte ihn daraufhin vorläufig des Dienstes enthoben. Die Disziplinarkammer der bremischen Kirche regte dann den Vergleich an. Latzels Gemeinde hatte sich hinter ihn gestellt. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.