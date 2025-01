Spielszene der Bundesliga-Partie: Werder Bremen - FC Augsburg (Carmen Jaspersen / dpa )

Im ersten Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga hatte Union Berlin gegen Mainz 2:1 gewonnen. Die Gastgeber gingen bereits in der ersten Minute durch Benedict Hollerbach in Führung. Kurz darauf traf Nadiem Amiri per Strafstoß für Mainz. In der 24. Minute verwandelte Robert Skov einen Foulelfmeter. Vor dem heutigen Sieg hatten die Berliner zehnmal in Folge verloren.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.