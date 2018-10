Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer steht wegen Äußerungen über das militärische Vorgehen Israels in der Kritik.

Der SPD-Politiker hatte mit Blick auf Proteste von Palästinensern gegen die israelische Politik gesagt: "Ich würde auch demonstrieren, wenn ich sehe, dass die israelische Armee am Grenzzaun Dutzende von Palästinensern einfach hinrichtet." Ein Video von Mäurers Rede während einer Debatte in der Bremischen Bürgerschaft am 27. September verbreitete sich in den vergangenen Tagen über die sozialen Medien - und sorgte dort parteiübergreifend für Kritik.



Die Landesvorsitzende der Bremer Grünen, Alexandra Werwath, warf Mäurer auf Twitter "antisemitische Lügenverbreitung" vor. Auch mehrere FDP-Bürgerschaftsabgeordnete äußerten ihren Unmut. Der CDU-Politiker Claas Rohmeyer erklärte: "Wenn der Senator dies so gemeint hat, wie er es gesagt hat, sollte er von seinem Amt zurücktreten. Mit dem Begriff der Hinrichtung unterstellt hier ein Mitglied einer deutschen Landesregierung einen ungeheuerlichen Vorgang, der die deutsch-israelischen Beziehungen tief beschädigt."



Rückendeckung erhielt Mäurer dagegen vom Staatsrat im Innenressort, Thomas Ehmke. Dem Senator Antisemitismus zu unterstellen, sei vollkommen abwegig, sagte dieser dem "Weser-Kurier". Mäurer habe als Justizstaatsrat für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Justiz gesorgt und als Innensenator Verantwortung für die Untersuchung der Verstrickung der Bremer Polizei in den Holocaust getragen.



Das Berliner Büro des "American Jewish Committee" twitterte: "Nicht akzeptabel! In der Bremer Bürgerschaft behauptet Innensenator Ulrich Mäurer, dass #Israel Menschen 'einfach an der Grenze hinrichtet.' Fahrlässige und gefährliche Sprache, die zum Hass anstachelt.



Mäurer selbst hat inzwischen auf die Vorwürfe reagiert. Gegenüber dem "Weser-Kurier" erklärte er, das Wort "hinrichten" würde er heute nicht mehr verwenden. Anlass für Mäurers Aussage war eine Große Anfrage der CDU zur Sicherheitslage mit dem Titel "Sicherheit in Bremen nicht durch ausländische Konflikte und importierten Extremismus gefährden". Der Innensenator betonte in seiner Antwort, er habe Verständnis für Proteste, zum Beispiel, wenn hierzulande gegen die türkische Militäroffensive im syrischen Afrin demonstriert werde.