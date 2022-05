Werder Bremens Niclas Füllkrug (r) jubelt mit Marvin Ducksch über sein Tor zum 1:0 gegen Regensburg. (Carmen Jaspersen / dpa)

Bremen gewann am letzten Spieltag gegen Jahn Regensburg mit 2:0 und sicherte sich den zweiten Tabellenplatz hinter Schalke. Dritter wurde der Hamburger SV durch einen 3:2-Sieg bei Hansa Rostock. Der HSV spielt damit in zwei Relegationsspielen gegen Hertha BSC um den Aufstieg in die Bundesliga.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.