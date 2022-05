Werder Bremens Niclas Füllkrug (r) jubelt mit Marvin Ducksch über sein Tor zum 1:0 gegen Regensburg. (Carmen Jaspersen / dpa)

Am letzten Spieltag besiegte Bremen Jahn Regensburg mit 2:0 und belegt damit den zweiten Tabellenplatz. Dritter wurde der Hamburger SV durch einen 3:2-Sieg bei Hansa Rostock. Der HSV spielt damit in zwei Relegationsspielen gegen Hertha BSC um den Aufstieg in die Bundesliga.

Nach dem Sieg von Bremen stürmten zahlreiche Fans den Rasen. Dabei wurden 20 Personen verletzt.

