Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte, SPD (picture alliance / dpa / Mohssen Assanimoghaddam)

Zwar seien steigende Zahlen erwartbar gewesen, aber in diesem Ausmaß habe es ihn überrascht, sagte Bovenschulte im Deutschlandfunk. Zu frühzeitigen Warnungen von Expertinnen und Experten meinte er, die Wissenschaft sei in ihren Einschätzungen genauso uneindeutig und häufig auf dem Holzweg wie die Politik. Als Beispiel führte Bovenschulte an, dass die Ständige Impfkommission Auffrischungsimpfungen nur für die über 70-Jährigen empfohlen habe. Erst nach langen Diskussionen habe man sich dazu durchgerungen, dies für alle ab 18 Jahren vorzuschlagen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.