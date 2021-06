Die Sonderermittlerin im Bremer Feuerwehrskandal hat schwere Vorwürfe erhoben. Im Bericht der ehemaligen Richterin und Stadträtin Karen Buse heißt es, die Leitungsstrukturen bei der Feuerwehr begünstigten sexistische Übergriffe, Mobbing und Rassismus.

Hinweise auf rechtsextreme Netzwerke sieht die SPD-Politikerin aber nicht. Rund ein halbes Jahr untersuchte Buse Diskriminierungsvorwürfe innerhalb der Bremer Berufsfeuerwehr. Anlass waren Recherchen von Radio Bremen, NDR und "Süddeutscher Zeitung" (SZ) über rechtsextreme Umtriebe und Mobbing innerhalb der Feuerwehr. Diesen Medien liegt nun auch der Abschlussbericht vor. Mitarbeiter sollen sich demnach in Chats und auf der Wache offen rassistisch und sexistisch geäußert haben.

Frauen berichten von Sexismus

Nach ihrer Einsetzung als Sonderermittlerin hatten sich zahlreiche Feuerwehrleute teils anonym an Buse gewandt. So berichteten unter anderem mehrere Frauen von sexistischem Verhalten ihrer Kollegen. In Gemeinschaftsräumen seien regelmäßig Pornofilme angeschaut worden, heißt es in dem Bericht. Derartige Vorfälle seien von der Feuerwehrleitung formal und inhaltlich unzureichend behandelt worden. Auch Homophobie und Rassismus gehören laut Bericht zum Alltag in Bremer Feuerwachen. Abwertende und diskriminierende Begriffe seien an der Tagesordnung.



Trotz dieser Vorfälle geht die Sonderermittlerin nicht von strukturellem Rassismus bei der Bremer Berufsfeuerwehr aus. Auch gebe es kein rechtsextremes Netzwerk. Angehörige der Feuerwehr, die rechtsextremes Gedankengut hätten, trügen dieses laut Bericht nicht nach außen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.