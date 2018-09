Bremer Verfassungsschutz beobachtet AfD-Jugendorganisation

Das Bremer Landesamt für Verfassungsschutz hat damit begonnen, die regionale Jugendorganisation der AfD zu beobachten.

Der Landesverband der "Jungen Alternative" werde seit der vergangenen Woche als "Beobachtungsobjekt" geführt, erklärte die Bremer Innenbehörde. Einzelheiten sollen am Nachmittag bekannt gegeben werden. Auch in Niedersachsen kündigte das Innenministerium für den Nachmittag eine Erklärung zur AfD-Nachwuchsorganisation an.



Die Bundesregierung sieht weiter keinen Anlass, die AfD als Ganzes durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Die Voraussetzungen dafür lägen nicht vor, sagte ein Sprecher von Innenminister Seehofer in Berlin. SPD-Generalsekretär Klingbeil meinte dagegen, die Partei habe spätestens am Wochenende ihre Masken fallen lassen und sei Hand in Hand mit gewaltbereiten Neonazis auf die Straße gegangen. Wenn jemand den Staat bedrohe, müsse er beobachtet werden, sagte Klingbeil im NDR. Ähnlich äußerte sich Grünen-Chefin Baerbock. AfD-Chef Gauland warf den anderen Parteien vor, sie wollten seine Partei mundtot machen.